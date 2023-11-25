نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 نوفمبر 2023 04:53 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 25-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الساحلية الشمالية والشرقية ليلاً ويوم السبت يصاحبها سقوط أمطار، وتزداد الرطوبة خلال الليل والصباح مع احتمال تشكل الضباب الخفيف يوم الاثنين.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 وتصل إلى 50 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع تشكل السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض خاصة غرباً، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (26 – 30) / الصغرى (21 – 26).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 31) / الصغرى (17 – 21).

المناطق الجبلبة: العظمى (17 – 23) / الصغرى (11 – 18).