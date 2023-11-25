نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الداخلية تحدد إرشادات وضوابط لاحتفالات عيد الاتحاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 نوفمبر 2023 05:51 مساءً - متابعة – دوت الخليج

أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة اشتراطات واجب اتباعها من قبل الجمهور، أثناء الاحتفالات بعيد الاتحاد.

وقال العميد المهندس “حسين أحمد الحارثي”، رئيس مجلس الاتحاد المروري، إن الاشتراطات تتضمن منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية كما جرت العادة. وضرورة التزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات الشرطة.

كما أكد ضرورة عدم استخدام أنواع الرش من قبل السائق أو الراكب أو المشاة، وعدم طمس لوحة الأرقام الأمامية والخلفية وتغيير لون المركبة وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامية وعدم وضع أي ملصقات أو علامات أو شعارات، ما عدا الخاصة بعيد الاتحاد وفق الضوابط والشروط.

وأضاف أن الاشتراطات تتضمن أيضا عدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة السقف، وعدم تزويد المركبة بمواد الضجيج أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك، أو زوائد تؤثر على الرؤية،

كما تتضمن عدم تعطيل حركة السير أو المرور، أو إغلاق الطريق على الآخرين وعدم قيام المكبات بحركات استعراضية على الطرق الداخلية أو الخارجية، وعدم تغطية الزجاج الجانبي والأمامي بالملصقات أو وضع شمسية أمامية.

وشدد على أهمية عدم فع أعلام الدول باستثناء علم الإمارات، وعدم ارتداء أوشحة وعدم رفع صوت الأناشيد والأغاني باستثناء الخاصة بعيد الاتحاد.

ونبه العميد “الحارثي” بأنه يحظر على أصحاب محلات الزينة تركيب أي ملصق أو علم باستثناء علم الدولة، أو الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد.

وأشار إلى أنه سيتم مخالفة وحجز أي مركبة غير متقيدة بالتعليمات، بالإضافة إلى مخالفة المحلات التجارية غبر المتقيدة، متمنيا سلامة الجميع.