نشكركم على متابعتكم خبر إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة شرطة دبي بشهادة ذهبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 08:56 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

سجلت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً نوعياً جديداً بحصولها على الشهادة الذهبية بنسبة 100% لتقييم شهادة «وصول» التي تمنحها بلدية دبي.

وبذلك تصبح شرطة دبي أول مؤسسة حكومية على مستوى إمارة دبي تحقق هذا الإنجاز، عقب استيفاء مركز شرطة المرقبات متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة فئة «مؤهل للجميع»، معززة بذلك من مكتسباتها كأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم.

من جهته أعرب الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، عن فخر المجلس واعتزازه بهذا الإنجاز النوعي الذي يُضاف إلى سلسلة إنجازات شرطة دبي الاستثنائية، موضحاً: أن مركز المرقبات الذكي حقق أعلى وأفضل المعايير الداعمة لأصحاب الهمم، عبر خدمات وتقنيات متطورة، تمكن هذه الفئة على اختلاف إعاقاتها من إنجاز معاملاتها والحصول على المساعدة بسهولة.

وتابع: من ضمن ذلك “المسار الذكي”، القادر على قراءة وصول أحد المتعاملين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية إلى المركز، ليبدأ المتعامل من الفئة البصرية على الفور بسماع إرشادات صوتية على هاتفه الذكي توضح له اتجاهات سيره في المركز، وأماكن وجود الخدمات الرئيسية والمرافق الصحية، إلى جانب خدمة «لبيه»، التي تُظهر لمقدمي خدمة إسعاد المتعاملين في المراكز حضور متعاملين من أصحاب الهمم عبر مستشعرات ذكية، لتبدأ محادثة تفاعلية من مقدم الخدمة والمتعامل، دون حاجته إلى النزول من مركبته والدخول إلى المركز إلا إذا استدعت الحاجة لذلك، فيقوم مقدم الخدمة بمساعدة المتعامل وإنهاء معاملاته وهو في مركبته، وهي موجهة لجميع فئات أصحاب الهمم «البصرية، السمعية، الحركية، الذهنية».

ونوه الشامسي إلى مشروع قفاز لغة الإشارة الذكي المتوفر في مركز شرطة المرقبات، والذي يترجم لغة الإشارة بطريقة تفاعلية إلى الشخص الآخر، وذلك عن طريق قراءة القفاز لحركة يد مرتديه من فئة الصم ثم يحول الحركات إلى كلمات يسمعها المتلقي.