نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 08:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 26-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.