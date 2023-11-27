نشكركم على متابعتكم خبر حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 27-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.