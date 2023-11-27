نشكركم على متابعتكم خبر أنور قرقاش: المنعطفات الحاسمة المرتبطة بتحديات سياسية مؤلمة في تاريخ العرب الحديث كثيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 11:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

أشار معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى كثرة المنعطفات الحاسمة المرتبطة بتحديات سياسية مؤلمة في تاريخ العرب الحديث.

وقال معاليه عبر منصة “إكس”: “المنعطفات الحاسمة المرتبطة بتحديات سياسية مؤلمة في تاريخ العرب الحديث كثيرة، 1948، 1956، 1967، 1973، 1990، 2004، 2011. هناك حاجة إلى تغيير أولوياتنا وواقعنا عبر مقاربات عقلانية تربط هذه المنعطفات مع تقدم جوهري ونهضوي يخدم المواطن العربي، ويشركنا في ركب التقدم الإنساني العالمي”.