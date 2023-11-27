“كليفلاند كلينك” أبوظبي ينال اعتماد المجلس الأمريكي للتعليم الطبي المستمر

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 04:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تلقى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهو جزء من شبكة “M42” اعتماداً مبدئياً من مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر.

وبحسب “وام”، يؤكد هذا الاعتماد مكانة المستشفى كمزود متميز للتعليم الطبي المستمر، ويمكّنه من اعتماد ساعات تعليم طبي للبرامج الطبية المحلية والإقليمية والعالمية بما في ذلك اعتماد ساعات من الفئة الأولى حسب نظام جائزة تقدير الطبيب للجمعية الطبية الأمريكية.

وقال الدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: “في ضوء هذا الاعتماد يوجه المستشفى أنظاره نحو استقطاب أبرز الجهات المعنية في هذا المجال من منظمي التعليم الطبي المستمر وصناع قراراته مع الاستمرار في وضع معايير جديدة لمنظومة التعليم الطبي المستمر والارتقاء بمستوياتها بما يدعم مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار الطبي والتميز في قطاع الرعاية الصحية”.

ويؤكد هذا الاعتماد التزام مزودي ساعات التعليم الطبية المعتمدة بضمان عدالة وتوازن وسلامة منظومة التعليم الطبي المستمر وقيامها على الدلائل وارتباطها باحتياجات المتخصصين في الرعاية السريرية وتقييمها بناءً على فاعليتها وخلوها من أي نشاط تجاري.

من جانبها قالت الدكتورة سوسن عبد الرازق، الرئيس التنفيذي للمكتب الأكاديمي في مستشفى كليفلاند كلينك: “يمثل هذا الاعتماد أيضاً امتداداً لحرص قسم التعليم لدينا على تصميم برامج تعليمية تنموية ومهنية تتسم بالتكامل والقدرة على تحقيق أكبر أثر ممكن وتقديم تعليم عالمي المستوى في الرعاية الصحية لكوادر الرعاية الراهنة والمقبلة على دخول القطاع، ولا شك أن هذا الإنجاز يعزز مكانتنا ويدعم قدرتنا على استشراف منظومة مستدامة للرعاية الصحية في دولة الإمارات”.