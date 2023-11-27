نشكركم على متابعتكم خبر بطولة فزاع لليولة تنطلق في المرموم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 04:55 مساءً - وسط حماس الجماهير التي ملأت مدرجات قلعة الميدان في القرية التراثية بمنطقة المرموم، انطلقت النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، بإقامة الحلقة الأولى التي أعلنت التحدي منذ ضربة البداية في منافسة قوية ومثيرة لتحقيق حلم التتويج ببطولة فزاع لليولة ـ كاس المراجل.

وكشفت الحلقة الأولى عن التطور الكبير الحاصل على البطولة، والتي قامت بها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، من خلال القيام بالعديد من التغييرات على الميدان بغية ظهور البطولة بالشكل الأمثل، وتهيئة أجواء مناسبة لمساعدة اليويلة في تقديم الأداء الأفضل، ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بهذه البطولة البارزة في روزنامة موسم بطولات فزاع التي تنظمها، وفق الخطة الاستراتيجية للمركز لرفع معدل الوعي تجاه الإرث الإماراتي الأصيل بكافة تفرعاته.

وسبق انطلاق الميدان 19 خضوع المتأهلين لتدريبات يومية مكثفة تحت إشراف مجموعة من خيرة الخبراء والمدربين على جميع التحديات التي يتضمنها البرنامج، وذلك من أجل ضمان ظهورهم بالصورة الأمثل في هذه البطولة التي تعدّ الأعرق بين بطولات فزاع، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بوضع برنامج تدريبي شامل ومتكامل، امتد لشهر ونصف لتهيئة وصقل مهارات المشاركين في نسخة هذا العام.

وتنافس في الحلقة الأولى أربعة مشاركين وجاء بالمركز الأول اليويل عبد الله سعيد الكتبي من إمارة الشارقة، وثانياً سعود خالد فولاد من إمارة دبي اللذان حجزا أول بطاقتين للتأهل إلى المرحلة الثانية من التحديات بعدما حقق الكتبي 75 علامة، وبن فولاد 65 علامة، فيما جاء بالمركز الثالث جمعة حميد بن ركاض آل علي من إمارة أم القيوين، برصيد 60 علامة، وبالمركز الرابع خالد حمد الأحبابي من مدينة العين.

واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة 6 تحديات، بدأت باليولة التي تمنح 25 علامة، تلاها عد القصيد 15 علامة، والسباحة 15 علامة، والرماية 15 علامة، تحدي الموروث 10 علامات، وسباق الهجن 20 علامة.

وقدم المشاركون أداء جميل وتنافسي في مهارات اليولة على إيقاع أغنية “راعي العزّ” من كلمات سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، وأشرف على التحكيم خليفة بن سبعين، وقدم الحلقة راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وفي تحدي السباحة لمسافة 25 متر والتي تتواصل منافساتها في مجمع حمدان الرياضي، كسب السباق عبد الله سعيد الكتبي وسعود خالد فولاد، لينالا 15 علامة.

وفي تحدي الرماية التي أقيمت بشكل مباشر على مسرح الميدان، تفوق جمعة حميد بن ركاض آل علي، وعبد الله سعيد الكتبي ليحقق كل منهما 15 علامة.

أما في عد القصيد، التي قام بتحكيمها الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان ” يابن خميس الطايف .. يوم من الأيام” وتفوق فيها سعود خالد فولاد، وجمعة حميد بن ركاض آل علي.

وفي سباق الهجن الذي تم تصميم مضمار خاص به، ليكون خط النهاية داخل قلعة الميدان، في خطوة تُحسب للجنة المنظمة للبطولة، حيث أكسبت السباق الكثير من الإثارة والندية، وفيه تفوق عبد الله سعيد الكتبي وسعود خالد فولاد، حيث استقبلت المطيتان الفائزتان بالزعفران، وليكسب كل منهما 20 علامة.

وعبر سعادة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن أمله بأن يكون الموسم الجديد على خطى السنوات الطويلة التي قطعتها هذه البطولة، حيث قال: نضع 24 سنة من الخبرات المتراكمة في خدمة بطولة فزاع لليولة للخروج بالصورة التي تليق بحجم وعراقة هذه البطولة، وأضاف، نسعى دائماً للتطوير المستمر من دون التأثير على المضمون التراثي والوطني لهذا البرنامج، فنحن نعمل على أن تكون التغييرات هي بشكل تطوير وتحديث على المكان ليصبح أكثر خدمة للبرنامج، واختيار التحديات التي تتناسب مع مضمون ومحتوى البطولة، وتمنحها الكثير من التفاصيل الجمالية، خاصة تلك التي طرأت على مسرح الميدان، حيث أعطت المكان خصوصية لما حمله من تفاصيل تضم رموز التراث الوطني الإماراتي مجتمعة في مكان واحد.

الفنان خالد محمد ضيف الحلقة

شارك الفنان خالد محمد في الحلقة الأولى، حيث قدم الضيف أغنية بعنوان “يوم الخلي” من كلمات الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم، وألحان الفنان خالد وقال: لدي عشق لكل ما هو مرتبط بالتراث الإماراتي، وحقيقة الإمارات غنية بالفنون الشعبية والتراثية، وهنا لا بدّ من شكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على دعمه الدائم لكل ما يتعلق بتراث بلادنا.

فرسان الميدان

وعن تأهله للمرحلة المقبلة قال عبد الله سعيد الكتبي: كانت منافسة صعبة، ولكن التدريبات المكثفة التي خضعنا لها في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الفترة السابقة، ساهمت بشكل كبير في تأهلي للدور المقبل.

أما سعود خالد فولاد فقال: بعد تعثري في مسابقة الرماية اعتقدت بأنني فقدت الأمل بالتأهل، ولكن الحمد لله جاءت نتيجة اليولة في صالحي وتمكنت من انتزاع بطاقة التأهل الثانية ولله الحمد.

جدول علامات المتسابقين:

اليويل

فقرة الموروث

السباحة

الرماية

عد القصيد

الركض

اليولة

المجموع %

عبد الله الكتبي

–

15

15

–

20

25

75

سعود خالد فولاد

10

15

–

15

–

25

65

جمعة حميد بن ركاض آل علي

10

–

15

15

20

–

60

خالد حمد الأحبابي

–

–

–

–

–

–

–

ــ انتهى ــ

نبذة عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

يعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالته تتمحور في تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكافة أفراد المجتمع. ويعد المركز أيضًا منصة لجميع مبادرات وبطولات وأنشطة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المعنية بالتراث والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية الإماراتية العريقة في الجيل الجديد، وتعزيز الوعي لديه بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع وتعميق دوره وتفعيل مشاركته في حفظ الهوية الوطنية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hhc.gov.ae