نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 08:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى معالي كريستوفر لاكسن بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيوزيلندا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كريستوفر لاكسن رئيس وزراء نيوزيلندا.