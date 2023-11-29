نشكركم على متابعتكم خبر تحويلات مرورية استثنائية في دبي من 1 حتى 3 ديسمبر.. إليك تفاصيلها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:56 صباحاً - متابعة – علي معلا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ تحويلات مؤقتة في حركة المرور بإمارة دبي.

وتأتي تلك التحليلات على الطرق المؤدية إلى شارع الشيخ زايد باتجاه إمارة أبوظبي في المقطع الممتد من دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى تقاطع إكسبو.

وستستمر هذه التحويلات لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر وحتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، خلال الفترة من الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 صباحًا.

ويأتي ذلك في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي.

خطة مرورية كاملة

هذا وقد وضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة مرورية شاملة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي لضمان سلاسة حركة المرور.

وذلك عن طريق توجيه السائقين لاستخدام الطرق البديلة مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات وشارع جميرا وشارع الوصل وشارع الخيل.

هيئة الطرق والمواصلات في دبي تهيب باستخدام وسائل النقل العامة

تهيب الهيئة بالجمهور استخدام وسائل النقل العامة للوصول إلى وجهاتهم.

وتطلب من مستخدمي الطريق الامتثال للوحات الإرشادية الموجودة على الشوارع ومتابعة الإشعارات المعروضة على الشاشات الذكية المتغيرة بخصوص التحويلات المرورية المؤقتة واستخدام الطرق البديلة.

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