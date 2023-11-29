نشكركم على متابعتكم خبر شرطة عجمان تطلق الدورية الإعلامية الكهربائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت شرطة عجمان دورية الدراجة الإعلامية الكهربائية، كأول دورية إعلامية شرطية لتكون ذراعاً إعلامياً جاهزاً لمواكبة الأحداث وسرعة نقل المعلومة من موقع الحدث وإحاطة الجمهور بالمستجدات والمعلومات الموثقة.

وبحسب “وام”، أطلق الدورية سعادة العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية.

وأوضح الزرعوني أن الدراجة الإعلامية مزودة بمعدات تصوير حديثة ومتطورة، تستخدم فيها أنظمة تحكم بالتصوير أثناء قيادة الدراجة، بالإضافة إلى تقنيات بث مباشر لغرفة العمليات ووسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنها أن تقطع مسافة 80 كم للشحنة الواحدة وفي جميع أنواع الطرقات، ما يجعلها أكثر سلاسة في الحركة والتنقل والوصول إلى المواقع في وقت قياسي.

من جانبها قالت المقدم نوره سلطان الشامسي رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة ان القسم اجتهد في دعم فكرة الدراجة الإعلامية، مؤكدةً أن التميز يتحقق بتوظيف الابتكار والتطوير المستمر على الوسائل الإعلامية بما يتوائم مع تطورات العصر.