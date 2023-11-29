نشكركم على متابعتكم خبر “بلدية العين” تزين شوارع وميادين المدينة بمناسبة عيد الاتحاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 08:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

انتهت بلدية مدينة العين من تزيين أكثر من 165 كيلو متراً من شوارع وميادين مدينة العين احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 52.

وبحسب “وام”، استخدمت بلدية العين حوالي 4400 عنصر تجميلي تتضمن الإضاءات والأعلام وزينة النخيل، وذلك وفقاً لخطة عمل تزيين أبرز الشوارع الرئيسية في المدينة كالطرق الحضرية والسريعة والجسور احتفالاً بالمرحلة التاريخية من عمر الإمارات.

وأكد المهندس حسن خلفان الصوافي مدير إدارة صيانة البنية التحتية في بلدية مدينة العين ان فريق الزينة في البلدية ركز هذا العام على محاور الاستدامة والقيم الوطنية في عملية اختيار التصاميم والمواد التي تراعي اشتراطات الاستدامة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال الإنارة المحافظة والصديقة للبيئة، واعتماد تقنية التوقيت لتعكس الزينة الانطباع بالحركة الدائمة.

من جانبه قال المهندس عمر راشد الكعبي رئيس قسم صيانة الإنارة إن بلدية مدينة العين عملت على استخدام أكثر من 4400 وحدة مضيئة وتشكيلات ورموز مستوحاة من العبارات الوطنية تعكس مظاهر الاحتفال بعيد الإتحاد لتشكل لوحة مضيئة تعكس وتعمق إنجازات الاتحاد .

وأضاف الكعبي أن أعمال الزينة لهذا العام توزعت على أكثر من 31 موقعاً في مدينة العين مع مخارج المدينة ومداخلها وضواحيها، وتضمنت أعمال الزينة تزيين شارع خليفة بأكثر من 300 وحدة ضوئية، فيما تم تزيين 500 نخلة على امتداد الطرق الحضرية، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 1000 علم تم توزيعها على مختلف مناطق المدينة، كذلك شملت أعمال الزينة استخدام 2602 مجسماً مضيئاً منها مجسمات ثلاثية الأبعاد للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.