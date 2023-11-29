نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي وسعود بن صقر وأحمد بن محمد يعزون في وفاة محمد العويس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة محمد بن ناصر العويس، والد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، في منطقة الجرينة بمدينة الشارقة.

وأعرب سمو سلطان القاسمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، وعموم أسرة العويس، كما وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وأشقائه و أنجاله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.