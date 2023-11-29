نشكركم على متابعتكم خبر حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 143 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 11:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أمر صاحب السمو الشيخ “حميد بن راشد النعيمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 143 نزيلا بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة.

ويشمل القرار من أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به.

ويتضمن القرار إعفاءهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد.

وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة والقويمة إلى المجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، ولتكتمل فرحة عيد الاتحاد بعودة النزلاء إلى أسرهم.