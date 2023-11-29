حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن نقل وتعيين نائباً لمدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن نقل وتعيين نائباً لمدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية.

وبحسب “وام”، نص القرار على أن تنقل السيدة شيخة علي محمد النقبي مدير إدارة الموارد البشرية في جامعة الشارقة إلى جامعة خورفكان، وتعين نائباً لمدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2023م.