نشكركم على متابعتكم خبر تخفيض قيمة المخالفات المرورية في الفجيرة بمناسبة عيد الاتحاد ال52 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – سماح اسماعيل

أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023م ولمدة 52 يومًا، على المخالفات المرورية المسجلة قبل ذلك التاريخ، باستثناء المخالفات المشددة.

هذا وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لرغبة سموه في إسعاد المواطنين والمقيمين والتسهيل عليهم في إنهاء إجراءات ترخيص المركبات، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 للدولة.

وأوضح الكعبي أن شرطة الفجيرة تُولي اهتمامًا خاصًا لتنفيذ المبادرات التي تساهم في إدخال البهجة والسرور على المتعاملين وتسهيل إجراءاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

من جانبه، دعا العقيد صالح محمد الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات، أفراد المجتمع إلى الاستفادة من هذه الفرصة وسداد المخالفات المرورية، وتسوية المخالفات المتراكمة خلال هذه الفترة المخفضة.