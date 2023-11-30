نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: ستبقى بطولات الشهداء مصدر إلهام لأبناء الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - خاص – دوت الخليج

أكد سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن بطولات الشهداء مصدر إلهام لأبناء الإمارات والأجيال القادمة.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الخميس: “في يوم الشهيد، نستذكر بكل فخر تضحيات كوكبة من أبناء الإمارات الذين سطروا أروع معاني التضحية من أجل الوطن”.

وأضاف: “ستبقى بطولاتهم وما جسدوه من قيم الوفاء، مصدر إلهام لجميع أبناء الإمارات وأجيالنا القادمة”.