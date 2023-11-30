نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: بطولات الشهداء ستبقى مصدر إلهام لجميع أبناء الإمارات وأجيالنا المقبلة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

كتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن بطولات الشهداء ستبقى مصدر إلهام لجميع أبناء الإمارات وأجيالنا المقبلة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “في يوم الشهيد، نستذكر بكل فخر تضحيات كوكبة من أبناء الإمارات الذين سطروا أروع معاني التضحية من أجل الوطن … ستبقى بطولاتهم وما جسدوه من قيم الوفاء مصدر إلهام لجميع أبناء الإمارات وأجيالنا المقبلة”.