نشكركم على متابعتكم خبر مدير عام شرطة أبوظبي: نعتز بما قدمه شهداؤنا البررة من صور التضحية دفاعاً عن الحق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قال سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي: “نعتز بما قدمه شهداؤنا البررة من صور التضحية دفاعاً عن الحق في مواقف بطولية ستبقى صفحات مُشرِّفة في سجل تاريخ الإمارات، وشاهدة على وقوف أبنائها إلى جانب الأشقاء والأصدقاء ومناصرة القضايا العادلة ودعمها لأمن واستقرار شعوب المنطقة والعالم”.

وبحسب “وام”، أضاف ــ في كلمة بمناسبة يوم الشهيد ــ أن تضحيات أبطالنا شهداء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم الغالية فداء للوطن، تقوي من عزائمنا وقوتنا، ونستلهم منها أسمى معاني البطولة والكرامة والعطاء، فهم لم يترددوا في بذل دمائهم الطاهرة فداء لوطنهم، ودفاعاً عنه، وولاء لقيادته الرشيدة، كي تظل راية الوطن عالية خفاقة.

وأشار إلى أن ذكرى يوم الشهيد تأتي لتعكس تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار وتكريمهم في أعلى المستويات الرسمية والاحتفاء بذكراهم سنوياً كي يكون هذا اليوم يوماً للمجد والبطولة والوفاء والوطنية والولاء والانتماء للأرض والقيادة، وتتجسد فيه أروع القيم والتضحيات دفاعاً عن ثرى الوطن.