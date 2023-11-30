نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: “يوم الشهيد” يوم سيظل محفوراً في ذاكرة أجيال الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم الشهيد هو يوم فخر للوطن ويوم تقدير لأمهات وآباء أبطال الوطن من الشهداء.

وقال سموه عبر حسابه على منصة “إكس”: “يوم الشهيد يوم فخر للوطن.. يوم استذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن … يوم تقدير لأمهات وآباء أبطال الوطن من الشهداء.. يوم سيظل محفوراً في ذاكرة أجيال الإمارات لتستمر جهودهم وتضحياتهم من أجل عزة ورفعة هذا الوطن الغالي العزيز”.