نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد: بطولات شهدائنا ستبقى منارةً تضيء طريق العطاء للوطن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 11:59 صباحاً - خاص – نغم حسن

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن بطولات الشهداء ستبقى منارةً تضيء طريق العطاء للوطن.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “في يوم الشهيد نستذكر تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وأرضه وعزته، ونقف إجلالًا لأمهات الشهداء وذويهم الذين فقدوا أبناءهم في سبيله.

بطولات شهدائنا ستبقى منارةً تضيء طريق العطاء للوطن، فلا حب يعلو فوق حب الإمارات”.