نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: في يوم الشهيد نستذكر شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:00 مساءً - خاص – نغم حسن

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أنه في يوم الشهيد نستذكر شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن مبادئه الأصيلة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “في يوم الشهيد، نستذكر شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن مبادئه الأصيلة، وسجلوا أسماءهم بحروف من نور في أشرف صفحات التاريخ. ونوجه تحية تقدير وامتنان إلى ذويهم الذين ضربوا أروع المُثل في التضحية والفداء، وندعو الله أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عزها ومجدها”.