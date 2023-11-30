نشكركم على متابعتكم خبر فاطمة بنت مبارك: نحن فخورون بأمهات الشهداء وبالأبطال الذين ارتقوا في سبيل الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في رسالة نصية بعثتها إلى أمهات الشهداء بمناسبة “يوم الشهيد”، أن ذكراهم ستبقى نبراساً يقتدي به أجيال المستقبل، ويستمد من بطولاتهم معاني العزم والعزيمة والإرادة الوطنية والصدق والإخلاص في حب الوطن.

وفيما يلي نص الرسالة بحسب “وام”: ” الشهداء رمز الأمة وثباتها، وإقدامهم بالذود عن حمى الوطن يمثل الحصن المنيع والدرع المتين الذي يجعل راية الإمارات دوماً خفاقة. نحن فخورون بأمهات الشهداء وبالأبطال الذين ارتقوا في سبيل الإمارات وستبقى أسماؤهم محفورة في ذاكرة أبناء هذا الوطن المعطاء”.