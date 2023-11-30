نشكركم على متابعتكم خبر عاجل.. تخفيض أسعار البينزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 05:02 مساءً - متابعة بتول ضوا

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2023 بمقدار يتراوح بين 7و8 فلوس في البنزين، و23 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الجمعة أول ديسمبر 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 7 فلوس من 3.03 درهم في نوفمبر الى 2.96 درهم في ديسمبر، كما انخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 7 فلوس من الى 2.92 درهم في نوفمبر الى 2.85 درهم في ديسمبر. وكذلك انخفض سعر لتر بنزين “إي بلس” «91» بمقدار 8 فلوس من 2.85 درهم في نوفمبر الى 2.77 درهم في ديسمبر. كما نزل سعر لتر الديزل بمقدار 23 فلساً لكل لتر من الى 3.42 درهم في نوفمبر الى 3.19 درهم في ديسمبر.