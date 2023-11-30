نشكركم على متابعتكم خبر وصول وفد الجمهورية العربية السورية إلى الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 05:02 مساءً - متابعة بتول ضوا

وصل رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يترأس وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في القمة العالمية للعمل المناخي، وذلك ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop28.

وكان في استقبال المهندس عرنوس والوفد المرافق في مطار دبي الوزير أنور قرقاش المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس البعثة الدبلوماسية السورية في الإمارات، والقنصل العام في دبي.