نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 09:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 1-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس يصبح غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، رطب ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (24 – 29) / الصغرى (19 – 24).

المناطق الداخلية: العظمى (25 – 31) / الصغرى (15 – 19).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 24) / الصغرى (11 – 17).