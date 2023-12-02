نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: الإمارات باستضافتها (COP28) التزمت بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن الإمارات عندما استضافت (COP28)، التزمت بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “عندما التزمنا باستضافة (COP28)، التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي. وبالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة، أعلنا اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة”.