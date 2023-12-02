نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 03:59 مساءً - متابعة – دوت الخليج

أرسل صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي” عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو في برقيته، عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير “ممدوح بن عبد العزيز آل سعود”.

كما بعث سمو الشيخ “سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي”، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ “عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي” نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ “سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي” نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.