نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد دبي: دامت الإمارات منيعة قوية، ودامت قيادتها الرشيدة ذخراً لشعبها الوفي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 03:59 مساءً - خاص – دوت الخليج

نشر سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، تغريدة بمناسبة يوم الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات.

وقال سموه على منصة “إكس”، اليوم: “الثاني من ديسمبر يوم نجدد فيه كل عام عهد الوفاء والولاء لإماراتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء”.

وأضاف: “دامت الإمارات منيعة قوية، ودامت قيادتها الرشيدة ذخراً لشعبها الوفي ورمزاً لرفعتها بين الأمم والشعوب، ودام عز أهل الإمارات عنواناً للكرم والعطاء”.