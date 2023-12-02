نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : محمد بن زايد يؤكد حرص بلاده في تعزيز التعاون الدولي لإنجاح أهداف «COP28» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 05:00 مساءً - متابعة – مروة البطة

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جانباً من اجتماعات «مجموعة الـ77 والصين» التي أقيمت خلال فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في مدينة «إكسبو دبي».

ورحب سموه خلال حضوره الاجتماع بالقادة المشاركين، مؤكداً أهمية التعاون بين الدول النامية لتعزيز مصالحها المشتركة وتأكيد حضورها في القضايا الدولية وهو ما تجسده اجتماعات المجموعة.

فيما أكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي من أجل نجاح أهداف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في تسريع الانتقال نحو نموذج اقتصادي مستدام منخفض الكربون وعالي النمو من خلال إيجاد حلول فاعلة مبنية على إجراءات ملموسة لأزمة المناخ التي تواجه العالم.

من جانبهم، أشاد المشاركون باستضافة دولة الإمارات اجتماعات المجموعة التي تعقد للمرة الأولى في مؤتمرات «COP28»، ،مثمنين إعلان صاحب السمو رئيس الدولة خلال القمة العالمية للعمل المناخي، إنشاء صندوق للحلول المناخية وتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم، مؤكدين أهمية هذه المبادرة في دعم مسار التنمية المستدامة القائمة على أساس التعاون الدولي.