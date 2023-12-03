نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : سفينة مساعدات إماراتية تنطلق من الفجيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 06:56 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

انطلقت ظهر اليوم السبت، سفينة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 4,016 طناً من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

ويأتي ذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الانسانية التي أمر بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

حيث تحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة على متنها 3,465 طنا من المواد الغذائية، و420 طناً من المواد الإيوائية، إضافة إلى 131 طناً من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

الجدير بالذكر أنه بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق إلى ما قبل 1 ديسمبر أكثر من 2,681 طناً من المساعدات، فيما بلغ إجمالي أعداد الطائرات ضمن الجسر الجوي الإماراتي 92 طائرة.