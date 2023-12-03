نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 06:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 3-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.