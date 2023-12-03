نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: عازمون على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – دوت الخليج

شهد صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، والشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 في مدينة إكسبو دبي.

وشهد الحفل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وعدد من ضيوف مؤتمر الأطراف في اتفاقية المناخ.

وقال صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، عبر حسابه في منصة إكس: “شهدت وإخواني حكام الإمارات وضيوف الدولة الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين تحت شعار: رحلة نحو غد مستدام”.

وأضاف: “مناسبة وطنية غالية، نجدد فيها العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة، معتمدين على سواعد وعقول أبنائنا وكل من يعتبر الإمارات وطناً، منفتحين بثقة ووعي على العالم، متمسكين بهويتنا الوطنية”.