نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات وسنغافورة تستعرضان في مؤتمر الأطراف COP28 العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات البيئية والأمنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 09:55 صباحاً - ال

متابعة: نازك عيسى

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي تيو تشي هين، كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي في جمهورية سنغافورة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة والقائمة بين الإمارات وسنغافورة، وسبل تعزيزها خاصة في مجالات العمل الشرطي والأمني، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى الحدث العالمي “COP28” وأهميته في تعزيز جهود العالم نحو مجتمعات أكثر أمناً، وذلك بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغييرات المناخية.