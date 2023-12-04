نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يخصص 100 مليون دولار لصالح صندوق «بلوغ الميل الأخير» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصص مبلغ 100 مليون دولار لصالح صندوق «بلوغ الميل الأخير».

وقالت معاليها، اليوم، خلال كلمة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28: «يسعدني اليوم أن أعلن باعتباري شريكاً مؤسساً في منظمة صندوق بلوغ الميل الأخير، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد تعهَّد بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتوسيع الصندوق؛ لتصل إلى 39 دولة في أفريقيا».

وأضافت أنه «سيتم تخصيص هذا المبلغ لمكافحة جائحة العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوية، وكذلك لدولة اليمن الشقيقة»، مؤكدةً أن هذا الالتزام يمثل رؤية طموحة لأفريقيا الخالية من عبء هذه الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وفرصة تاريخية لإطلاق العنان لإمكانات البشر في جميع أنحاء القارة.

وتوجهت بالشكر إلى «شركائنا من البلدان الذين يقومون بجهود حثيثة لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة»، معربةً عن عميق «الامتنان للجهات الخيرية والشركاء من المنظمات غير الحكومية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك الشركاء من البلدان المانحة الذين شاركونا رحلتنا لتحويل هذا التعهد إلى واقع».