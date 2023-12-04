نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يبحث مع الرئيس الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية على هامش “COP28” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 02:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال لقاء سموه، فخامة الرئيس الموريتاني اليوم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، والوفد المرافق الذي ضم معالي المختار ولد أجاي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، وسعادة محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، وسعادة السفير الحسن أحمد المدير العام لتشريفات الدولة، والمقدم محمد أنداري المرافق العسكري والمقدم عالي علوات رئيس الأمن الخاص.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي حضره معالي علي محمد حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، إلى القضايا المطروحة على أجندة “COP28” ودوره في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

وأكد فخامة محمد ولد الشيخ الغزاوني متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده ودولة الإمارات على الأصعدة كافة ، بما فيها قضايا العمل المناخي، معربا عن تقديره للجهود المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها على الصعيدين الوطني والعالمي.

ونوه في هذا الصدد بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده من حرص كبير على دعم العمل المناخي الدولي من أجل صالح البشرية ونهضتها.

وثمن فخامة الرئيس الموريتاني مداولات ونقاشات مؤتمر “COP28” وحسن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي الكبير الذي من المؤمل أن يسفر عن نتائج متميزة تخدم البشرية.

وأعرب فخامته عن تهنئته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين، وتمنياته لها مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”