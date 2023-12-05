نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 05:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 5-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، كما وتتشكل بعض السحب الركامية مع احتمال تشكل الأمطار”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.