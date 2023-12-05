نشكركم على متابعتكم خبر اليوم.. بدء التصويت لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تبدأ اليوم عمليات التصويت لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2023 إلكترونيا وحضوريا.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2023 ..أغلقت باب التسجيل الإلكتروني تمهيدا لبدء التصويت .

وبحسب “وام”، اجتمعت اللجنة يوم أمس بحضور كل من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة و أعضاء اللجنة: اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وأسماء راشد سلطان بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

جاء ذلك في أعقاب التحضيرات المكثفة والمتواصلة من قبل اللجنة العليا واللجان المنبثة عنها لبدء مرحلة التصويت التي تبدأ اليوم و تستمر على مدى ثلاثة أيام للمسجلين بالهيئات الانتخابية من خلال التصويت الإلكتروني عبر الموقع الالكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE أو الحضوري في تسعة مراكز انتخابية معتمدة بالإمارة.

ويتيح نظام التصويت الإلكتروني عملية الانتخاب بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات على مدار 24 ساعة منذ بدء الفترة المحددة حتى الساعة الثامنة من مساء 7 ديسمبر2023 عن طريق الدخول إلى نظام الهوية الرقمية “UAE PASS” ثم يتبعه موافقة الناخب بإقرار الإدلاء بصوته لينقله النظام إلى اختيار المرشح ضمن قائمة أسماء المرشحين وفقا للدائرة الانتخابية التي يتبعها الناخب لتنتهي العملية بتأكيده اختيار المرشح واتمام العملية بنجاح.

كما تستقبل مراكز التصويت المعتمدة في إمارة الشارقة المواطنين ممن يودون الحضور فضلا عن اتاحة استقبال الناخبين من فئة كبار السن أو ذوي الإعاقة البصرية بهدف تمكين تلك الفئات من الإدلاء بأصواتها في مراكز التصويت المعتمدة باستخدام بطاقة الهوية على مدى ثلاثة أيام لمدة 12 ساعة يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وتتوزع مراكز التصويت المعتمدة في إمارة الشارقة في كل من نادي الشارقة للشطرنج في مدينة الشارقة و بلدية منطقة الحمرية و مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد و نادي مليحة الثقافي الرياضي و بلدية منطقة المدام و بلدية منطقة البطائح و مركز اكسبو خورفكان و مجلس مدينة أحياء كلباء و مجلس مدينة دبا الحصن.

ودعا سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار المواطنين المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع إلى المشاركة الفاعلة في المرحلة الأخيرة من انتخابات المجلس الاستشاري والتصويت لاختيار مرشحيهم لعضوية المجلس بعد الاقبال اللافت وتحقيق نجاح يستحق الإشادة في ارتفاع أعداد المسجلين عن الدورات السابقة حيث انعكس الاهتمام الكبير والمشاركة الفعّالة من قبل المواطنين في إقبالهم على التسجيل خلال الفترة الماضية .

وأكد حرص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على تسهيل إجراءات مراحل العملية الانتخابية كافة بما فيها مرحلة التصويت وفق أعلى معايير الشفافية والدقة وإتمام جميع التجهيزات الإلكترونية والحضورية بمراكز الانتخاب لاستقبال المواطنين في أيام الانتخاب.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الفرز الأولية يوم 7 ديسمبر 2023 فيما تتبع عملية فرز النتائج فترة للطعون ويخصص لها يومي 8 و9 ديسمبر ويكون رد اللجنة على الطعون بتاريخ 10 ديسمبر ليجري اعتماد القائمة النهائية للفائزين وفي حال عدم وجود انتخابات تكميلية ستجرى بتاريخ 11 ديسمبر 2023.