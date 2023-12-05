نشكركم على متابعتكم خبر المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يطلق الخريطة العامة للدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية عن إطلاق الخريطة العامة لدولة الإمارات باللغتين العربية والانجليزية باعتباره المرجع الرسمي على مستوى الدولة بشأن المعلومات الجغرافية وإصدار الخرائط الرسمية وذلك ضمن سلسلة من الخرائط الرسمية التي يعمل المركز على إصدارها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة.

وبحسب “وام”، يهدف المركز من خلال هذه المبادرة إلى توحيد مصدر المعلومات الجغرافية الأساسية للدولة وتمكين مختلف الجهات الحكومية و الخاصة من استخدام الخرائط الرسمية الموثوقة .ويؤكد المركز أهمية قيام مختلف الجهات المعنية وأفراد المجتمع باستخدام الخريطة العامة للدولة في كل المحافل و المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية والمنصات الرقمية والأبحاث والمشاريع ذات الصلة.

وتوضّح الخريطة العامة للدولة الحدود الرسمية المعتمدة وشبكات الطرق الرئيسية و المسطحات الزراعية والعديد من البيانات الأساسية الأخرى بالإضافة إلى الأسماء الجغرافية والتي تعتبر جزءاً مهماً من تراث الدولة التاريخي والجغرافي و رافداً للهوية الوطنية.

ويمكن لمختلف الجهات الحكومية في الدولة الحصول على نسخة ورقية للخريطة العامة من خلال زيارة المقر الرئيسي للمركز الإتحادي للمعلومات الجغرافية في إمارة أبوظبي أو التواصل المباشر عبر القنوات الرسمية للمركز أو الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للمركز.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية للمركز والتي تهدف إلى رفع مؤشر جاهزية الدولة في قطاع المعلومات الجغرافية المكانية على مستوى العالم.