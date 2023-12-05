حاكم رأس الخيمة يوجه بتخفيض رسوم الترخيص التجاري في المناطق الجنوبية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 05:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بتخفيض رسوم الترخيص التجاري بنسبة 25% لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الجنوبية.

وبحسب “وام”، تأتي هذه التوجيهات في إطار متابعة سموه لسير العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وانسجاماً مع الجهود المبذولة من الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية بهذه المناطق وتطويرها، وتوزيع منافع التنمية المستدامة في الإمارة على كافة المناطق.

كما وجه سموه بإجراء تخفيض نسبته 20% على رسوم تجديد المنشآت التي تأثرت بأعمال البنية التحتية التي تمت على شارع الشيخ محمد بن سالم، وأي مخالفات ترتبت عليها من كافة الدوائر والهيئات الحكومية المحلية وغرفة رأس الخيمة، خلال فترة التضرر من أعمال البنية التحتية، ومنحها مدة عامين للاستفادة من التخفيض.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة نسبة الإشغال العقاري والاستثماري والسكني وتنشيط الحركة التجارية في ظل ما تشهده الإمارة من نشاط اقتصادي ملحوظ.

وتشمل المناطق الجنوبية التي يشملها برنامج الدعم: (وادي كوب – العيم – أذن – الساعدي – أم عرج – الغيل – اعسمه – مسافي – دفتا – الغمرة – وادي اصفني – اصفي – كدرا – شوكة – العجيلي – المنيعي – صخيبر – وادي القور – الحويلات – رافاق – النصلة).