نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 10:57 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 6-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.