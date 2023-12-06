نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تسلم الدنمارك مطلوبا في قضية غسل أموال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 01:58 مساءً - متابعة – دوت الخليج

سلمت سلطات الإمارات، اليوم الأربعاء، السلطات في الإمارات، المتهم البريطاني الجنسية “سانجاي شاه”. المطلوب في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال.

ويأتي تسليم “شاه” وفق الإجراءات القانونية وقرار محكمة التمييز في دبي، وقرار وزير العدل بالموافقة على تسليمه، وفق الاتفاقية الثنائية النافذة بين الطرفين، والمتعلقة بتسليم المجرمين.

وتعمل السلطات الأمنية والعدلية والمالية والقانونية في الإمارات، بحزم، على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها.