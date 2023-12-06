نشكركم على متابعتكم خبر الفئات التي لا يشملها قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أربع فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023.

وقالت الهيئة إن القانون لا يسري على كل مواطن على رأس عمله قبل 31 أكتوبر الماضي، وعلى كل متقاعد حصل على معاش قبل 31 أكتوبر الماضي. حتى وإن عاد إلى العمل في ظل القانون الجديد إذ يستمر شموله بالقانون القديم رقم 1999.

وأشارت إلى أن القانون لا يسري على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023.

ولا يسري القانون الجديد على الوزراء المتقاعدين قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى ولو عادوا للعمل في ظل القانون الجديد، حيث يستمر شموله بالقانون القديم.