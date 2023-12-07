نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق “مجلس الشباب الإحصائي” لتمكين الشباب في مجالات الإحصاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، “مجلس الشباب الإحصائي”، الذي يضم 14 عضواً من الشباب الإماراتيين من موظفي المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وبحسب “البيان”، جاء إطلاق المجلس ضمن مبادرات المركز الهادفة لتمكين الشباب في مجالات الإحصاء، وتعزيز دورهم في تطوير أفكار وتجارب مبتكرة، من خلال منصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، توفر الفرصة للشباب للمساهمة في تطوير المنهجيات الإحصائية.