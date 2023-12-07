نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يشيد بنتائج تقييم مستويات الطلبة وإنجاز مدارس دبي الخاصة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 02:55 مساءً - متابعة – دوت الخليج

أشاد سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم” ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بنتائج تقييم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمستويات الطلبة في العلوم والرياضيات والقراءة، وحلول مدارس دبي الخاصة في مراتب متقدمة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على “إكس”، اليوم: “أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD نتائج برنامجهم الدولي لتقييم مستويات الطلبة PISA في 81 دولة ومنطقة حول العالم حيث يتم تقييم مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة”.

وأضاف: “جاءت مدارس دبي الخاصة في المرتبة التاسعة عالمياً في الرياضيات (في 2009 كانت مدارس دبي في المرتبة 38 دوليا في الرياضيات). كما جاءت مدارس دبي الخاصة في المرتبة الـ14 عالمياً في العلوم والـ13 عالمياً في القراءة”.

وأردف: “نشكر الكوادر التعليمية المتفانية.. ونشكر هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي على جهودهم ومتابعتهم.. ونؤكد بأن جودة التعليم هي جودة حياة يستحقها المواطن والمقيم وأسرهم.. وقوة مدارسنا اليوم هي قوة لمستقبلنا وضمان لنجاح أجيالنا الجديدة”.