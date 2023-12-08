نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 ديسمبر 2023 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وصادق تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في الظهران والذي أسفر عن استشهاد طاقمها.

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الخارجية ، في بيان لها ، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم.