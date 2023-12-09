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مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد ظاهرة الـ “مستعر أعظم”

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 ديسمبر 2023 05:02 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، 3 نجوم منفجرة، في ظاهرة فلكية تسمى الـ “مستعر أعظم”، أو “سوبرنوفا”، ليلة أمس الخميس.

وبحسب “البيان”، فيما يلي تفاصيلها:

 

1- اسم المستعر الأعظم: SN 2023vyl

 

اللمعان وقت الرصد: 14.4

 

تاريخ الاكتشاف: 28 أكتوبر 2023

 

المكتشف: فريق ATLAS، جامعة هاواي، الولايات المتحدة.

 

 

2- اسم المستعر الأعظم: SN 2023rve

 

اللمعان وقت الرصد: 14.8

 

تاريخ الاكتشاف: 08 سبتمبر 2023

 

المكتشف: محمد عودة، الإمارات.

 

 

3- اسم المستعر الأعظم: SN 2023xtg

 

اللمعان وقت الرصد: 16.6

 

تاريخ الاكتشاف: 14 نوفمبر 2023

 

المكتشف: كويتشي أيتاجاكي، اليابان.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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