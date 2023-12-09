نشكركم على متابعتكم خبر مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد ظاهرة الـ “مستعر أعظم” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 ديسمبر 2023 05:02 مساءً - متابعة – نغم حسن أعلن مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، 3 نجوم منفجرة، في ظاهرة فلكية تسمى الـ “مستعر أعظم”، أو “سوبرنوفا”، ليلة أمس الخميس. وبحسب “البيان”، فيما يلي تفاصيلها: 1- اسم المستعر الأعظم: SN 2023vyl اللمعان وقت الرصد: 14.4 تاريخ الاكتشاف: 28 أكتوبر 2023 المكتشف: فريق ATLAS، جامعة هاواي، الولايات المتحدة. 2- اسم المستعر الأعظم: SN 2023rve اللمعان وقت الرصد: 14.8 تاريخ الاكتشاف: 08 سبتمبر 2023 المكتشف: محمد عودة، الإمارات. 3- اسم المستعر الأعظم: SN 2023xtg اللمعان وقت الرصد: 16.6 تاريخ الاكتشاف: 14 نوفمبر 2023 المكتشف: كويتشي أيتاجاكي، اليابان.