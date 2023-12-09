نشكركم على متابعتكم خبر مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد ظاهرة الـ “مستعر أعظم” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 ديسمبر 2023 05:02 مساءً - متابعة – نغم حسن
أعلن مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، 3 نجوم منفجرة، في ظاهرة فلكية تسمى الـ “مستعر أعظم”، أو “سوبرنوفا”، ليلة أمس الخميس.
وبحسب “البيان”، فيما يلي تفاصيلها:
1- اسم المستعر الأعظم: SN 2023vyl
اللمعان وقت الرصد: 14.4
تاريخ الاكتشاف: 28 أكتوبر 2023
المكتشف: فريق ATLAS، جامعة هاواي، الولايات المتحدة.
2- اسم المستعر الأعظم: SN 2023rve
اللمعان وقت الرصد: 14.8
تاريخ الاكتشاف: 08 سبتمبر 2023
المكتشف: محمد عودة، الإمارات.
3- اسم المستعر الأعظم: SN 2023xtg
اللمعان وقت الرصد: 16.6
تاريخ الاكتشاف: 14 نوفمبر 2023
المكتشف: كويتشي أيتاجاكي، اليابان.