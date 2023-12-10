الإمارات وغويانا التعاونية تتفقان على تعزيز التعاون في عدة مجالات تنموية

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 ديسمبر 2023 04:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

اتفقت دولة الإمارات وجمهورية غويانا التعاونية، على تعزيز التعاون في عدد من المجالات التنموية الرئيسية، ولا سيما الأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا وبناء القدرات والتنمية الثقافية والاجتماعية.

وبحسب “وام”، جاء ذلك في أعقاب لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مؤخرا مع فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي، خلال الزيارة التي قام بها فخامته إلى الدولة بدعوة من سموه.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال جولته في جناح جمهورية غويانا التعاونية بجهودها في تحقيق التنمية المستدامة والاستراتيجية الخضراء.

وأكد سموه أن رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ “COP28”، تهدف إلى قيادة الجهود العالمية في مجال تغير المناخ لحماية الكوكب والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الاستدامة تظل ضمن الأسس الراسخة لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي العالمي.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في عدد من المجالات الرئيسية ولا سيما الأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا وبناء القدرات والتنمية الثقافية والاجتماعية.

وأشاد الجانبان بالنمو الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ تأسيسها في عام 1995. وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية من خلال افتتاح سفارة لغويانا لدى دولة الإمارات وسفارة للدولة لدى غويانا.

وأثنى الجانبان على العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين الدولتين، حيث وصل إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية إلى 826 مليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة وقدرها 20% عن عام 2021، والتي تعكس الجهود الثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

واتفق الجانبان على افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات في جمهورية غويانا قريبا، وذلك تجسيدا لحرص البلدين على توطيد علاقاتهما الثنائية بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية.

وأكدا أن الزيارات رفيعة المستوى تمثل فرصاً جوهرية لتوطيد وتعميق العلاقات الدبلوماسية، مشيرين إلى الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، إلى غويانا بتاريخ 30 سبتمبر 2023، إضافةً إلى زيارة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إلى غويانا، بتاريخ 11 يونيو 2023، والإعلان عن منحة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لبناء مدرسة للأطفال من أصحاب الهمم.

من جهته أعرب فخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية، عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

واتفق الجانبان على دعم سبل التعاون الثنائي لتحقيق المزيد من الازدهار والرخاء والنمو في الدولتين.