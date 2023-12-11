نشكركم على متابعتكم خبر مرصد الختم الفلكي في أبوظبي يرصد النجم (TIC 67882412) لمدة 3 أشهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 10:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

قام مرصد الختم الفلكي في أبوظبي برصد النجم (TIC 67882412) بشكل يومي لمدة 3 أشهر، وذلك ضمن البرامج الرصدية التي يجريها المرصد لدراسة مقدار تغير لمعان بعض النجوم، ويقع هذا النجم في مجموعة “أندروميدا”، وهو نجم عملاق تبلغ درجة حرارة سطحه 4 آلاف درجة مئوية، ويبعد عنا 3600 سنة ضوئية.

وبعد أن قام مرصد الختم الفلكي بإجراء أرصاد ضوئية (Photometry) لهذا النجم لمدة 91 يوما، تمكن من تحديد مدة تغيره ومقدار التغير بشكل دقيق، حيث تبين بأن التغير في لمعان النجم هو تغير دوري تبلغ مدته 17.9 يوما، وخلال هذه الفترة يتذبذب لمعانه من القدر 11.14 إلى القدر 11.25، أي بتغير مقداره 0.11 قدر.

وبناء على هذه الأرصاد قام المرصد بالتواصل مع الجمعية الأمريكية لراصدي النجوم المتغيرة (AAVSO) وهي إحدى الجهات العالمية المسؤولة عن توثيق هذه الظواهر، وبناء على أرصاد مرصد الختم الفلكي تمت إضافة النجم إلى كتالوج النجوم المتغيرة والمسمى (The International Variable Star Index) ويرمز له اختصارا بالرمز (VSX)، وذكر فيه بأن مدة التغير ومقداره تم توثيقها بناء على أرصاد مرصد الختم الفلكي في أبوظبي.

ويبين الرسم الأول مقدار تغير لمعان النجم بمرور الأيام طيلة فترة رصده، ويبين الرسم الثاني المنحنى الدوري للنجم المتغير، وتبين الصورة الأولى النجم المتغير الذي تمت دراسته، وهو المبين بجانب الخطين الأصفرين، وعلى يسار الصورة بقعة كبيرة هي قلب مجرة “أندروميدا”، وتبين الصورة الثانية الصفحة الخاصة بالنجم في كتالوج (VSX). وقد شارك في تحديد النجوم المتغيرة وتحليل الأرصاد عضو مركز الفلك الدولي الدكتور أنس صوالحة.