نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: نعلن رؤية جديدة لمدينة “إكسبو دبي” أساسها الاستدامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 01:55 مساءً - خاص – نغم حسن

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رؤية جديدة لمدينة إكسبو دبي في مؤتمر الأطراف “COP 28”.

وقال سموه عبر منصة “إكس”: “منذ أن حازت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ثقة العالم وأخذت مسؤولية جمع الدول في إكسبو قبل عشر سنوات، نستمر بالعمل على هدف تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للجميع.

ومع اجتماع العالم بقادته ومؤسساته من جديد في مدينة إكسبو دبي في مؤتمر الأطراف “COP 28″ والذي يسعى لتحقيق نتائج ستكون حاسمة للبشرية، نعلن رؤية جديدة لهذه المدينة أساسها الاستدامة.. ومقراً للشركات .. ومنصة للشراكات البناءة.. ومركزاً لإطلاق المبادرات المعنية بالحفاظ على كوكبنا واستدامته، فهي منطقة حرة تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة المتجددة، ووجهة لرواد هذا القطاع من كبرى المؤسسات الدولية وشركاته الناشئة، بالإضافة للجامعات والمنظمات والمتخصصين في القطاع الإبداعي المعنيين بالاستدامة ..

وعليه ندعو لكل من يسعى لتحقيق هذا الهدف للعمل معنا في مدينة إكسبو دبي .. التي بنيناها للعالم لتستمر بالمساهمة بكل ما فيه خير.”.